Администрации Шадринска (Курганская область) придется увеличить бюджет, чтобы выплачивать новую зарплату мэру Антону Мокану. Общая сумма должна вырасти больше, чем на миллион рублей. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники из политических кругов Курганской области.

«Дополнительные расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования увеличатся на 1,3 миллиона рублей. Сюда входит зарплата как мэра, так и сотрудников администрации. О дополнительных расходах говорили и депутаты, когда принимали решение об увеличении зарплаты Мокана», — рассказывают URA.RU источники.

Со слов инсайдеров, на увеличение расходов указывает то, что сумма, которая будет тратиться в месяц, соответствует тратам на зарплату градоначальника. Если разделить 1,3 миллиона рублей на 12 месяцев, то получится более 113 тысяч рублей. Кроме того, сейчас расходы составляют 3,7 миллиона рублей. Эти цифры предусмотрены бюджетом на 2025 год.

Корреспондентка URA.RU направила письменный запрос в администрацию города Шадринска. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.