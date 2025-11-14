Мэрия Шадринска растянет бюджет, чтобы выплачивать зарплату Мокану. Инсайд
В бюджете Шадринска появятся допрасходы из-за зарплаты Мокана
Администрации Шадринска (Курганская область) придется увеличить бюджет, чтобы выплачивать новую зарплату мэру Антону Мокану. Общая сумма должна вырасти больше, чем на миллион рублей. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники из политических кругов Курганской области.
«Дополнительные расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования увеличатся на 1,3 миллиона рублей. Сюда входит зарплата как мэра, так и сотрудников администрации. О дополнительных расходах говорили и депутаты, когда принимали решение об увеличении зарплаты Мокана», — рассказывают URA.RU источники.
Со слов инсайдеров, на увеличение расходов указывает то, что сумма, которая будет тратиться в месяц, соответствует тратам на зарплату градоначальника. Если разделить 1,3 миллиона рублей на 12 месяцев, то получится более 113 тысяч рублей. Кроме того, сейчас расходы составляют 3,7 миллиона рублей. Эти цифры предусмотрены бюджетом на 2025 год.
Корреспондентка URA.RU направила письменный запрос в администрацию города Шадринска. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ранее URA.RU писало, что главе Шадринска Антону Мокану хотели увеличить зарплату. Прирост к оплате труда, по одной из версий, составил более 70 тысяч рублей. Предполагают, что в общем зарплата будет составлять почти 180 тысяч рублей. В итоге, депутаты гордумы Шадринска официально приняли решение оплату труда градоначальника все же увеличить. Кроме того, по итогам 2022 года Мокану выдали премию в размере 172 тысяч рублей. Прокуратура посчитала, что эти деньги были выданы не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Ее представители пыталась оспорить решение депутатов: сначала в думе, потом — в городском и областном судах, но иск надзорного ведомства остался без удовлетворения. Позднее прокуратуре удалось лишить главу Шадринска Антона Мокана премии в размере 172 000 рублей за работу в 2022 году.
