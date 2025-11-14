День иконы Богородица Одигитрия Шуйская: когда и зачем ей молиться

Образ Богородицы Одигитрия Шуйская, Музей русской иконы Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Маленький город Шуя в XVII веке стал свидетелем невероятного чуда: молитва перед новой иконой Богородицы избавила жителей от смертельной чумы. С тех пор святыня прославилась на всю Россию — а затем бесследно исчезла в годы советских гонений. История Шуйско-Смоленской иконы — одна из самых загадочных страниц русского православия.

Рождение святыни и первое чудо

Лето 1654 года принесло в центральную Россию страшную эпидемию чумы. Жители Шуи, охваченные страхом, решили обратиться к Богородице — написать новый список Смоленской иконы. По инициативе прихожан Воскресенского храма собрали пожертвования и поручили работу местному иконописцу Герасиму Иконникову.

Согласно «Сказанию о чудесах от Шуйско-Смоленской иконы», художник с благоговением приступил к делу, а жители ежедневно постились и молились. В разгар молитвенного подвига и произошло первое чудо: изображение младенца Христа на доске само собой изменилось — Его руки и ноги приняли новое, необычное положение.

Иконописец не осмелился исправить священный образ и сообщил горожанам о происшествии. Когда икону перенесли в храм, она, по преданию, засияла ярким светом. Люди стекались на молитвы семьями, и вскоре мор начал отступать — сначала от прихожан Воскресенской церкви, потом от всей Шуи.

Краеведы позже установили: эпидемия длилась чуть больше месяца, и именно в это время была написана чудотворная икона. Хотя сам Герасим Иконников и его семья не пережили мор, созданный им образ стал символом победы над смертью.

Новые чудеса и признание иконы

Через десятилетие в Шуе вновь начали происходить исцеления от молитв перед иконой. В 1666 году случилось первое задокументированное чудо — исцеление мальчика Иакова, одержимого «нечистым духом». Следом последовали десятки других чудес: люди избавлялись от хворей, душевных страданий и немощей.

Известие о происходящем дошло до Москвы. По указу царя Алексея Михайловича и благословению патриарха в Шую прибыла специальная комиссия духовенства. Она тщательно проверила свидетельства, опрашивала очевидцев и признала большинство исцелений подлинными. После этого Шуйско-Смоленская икона официально получила статус чудотворной.

Старообрядческая церковь Шуйской Смоленской иконы Божией Матери в Шуе Фото: Ourhappyday/Wikipedia/CC BY-SA 4.0

Вскоре на месте деревянной Воскресенской церкви возвели каменный собор, а сама икона стала его главной святыней. Известность чудотворного образа быстро распространилась по стране. К середине XVII века в разных городах появились списки иконы, многие из которых также прославились чудесами.

Историки отмечают, что прославление иконы совпало с важными событиями — победой в Русско-польской войне и возвращением Смоленска. Для современников это стало знаком небесного благословения русской державы.

Путь и испытания сквозь века

В XVIII–XIX веках Шуйско-Смоленская икона считалась покровительницей от эпидемий и войн. Ее образ переносили в крестных ходах, к нему приезжали паломники и цари. Народ верил, что именно заступничество Богоматери спасло Шую от холеры в 1831 и 1848 годах.

По преданию, даже Петр I желал увезти икону в Петербург, но жители уговорили оставить святыню в городе. Достоверных подтверждений этому нет, однако память о великом заступничестве иконы сохранялась веками.

После революции 1917 года начались гонения на Церковь. В 1922 году власти изъяли ценности Воскресенского собора, а вокруг попыток сохранить ризы и украшения иконы разразился конфликт, вошедший в историю как «Шуйское дело». Настоятель собора, протоиерей Павел Светозаров, был расстрелян, а чудотворная икона осталась без оклада.

Позже ее художественную ценность отметили реставраторы, в том числе Игорь Грабарь. Однако в 1930-х годах, когда собор закрыли, следы святыни теряются.

Тайна исчезновения и значение образа

Что стало с чудотворной иконой — до сих пор неизвестно. Нет документов о ее передаче в музей или храм. Одни исследователи полагают, что икону могли вывезти за границу, другие уверены — она скрыта в частной коллекции или до сих пор хранится у кого-то из местных жителей.

Факт остается фактом: с конца 1930-х годов место пребывания Шуйско-Смоленской иконы не установлено.

Воскресенский собор конца XVIII века в Шуе. Фото 1905 года Фото: Wikipedia/Public Domain

После долгих лет забвения Воскресенский собор был возвращен Церкви в 1990 году. В нем возобновились службы, а в храме установили новый образ Шуйско-Смоленской Богоматери, написанный палехским диаконом Александром Барановым.

В праздники в Шую привозят старинный список иконы из Николо-Шартомского монастыря. Каждый год в городе совершаются крестные ходы в память о чудесном спасении от мора.

Главная особенность Шуйско-Смоленской иконы — необычное положение рук и ног младенца Христа. Он поддерживает пяту своей ноги рукой — символ победы над змеем, напоминание о древнем пророчестве из книги Бытия: «Ты будешь жалить его в пяту, а он поразит тебя в голову».

Таким образом, икона стала образом Пасхи и Воскресения — знаком окончательной победы жизни над смертью.

Списки и даты почитания

Шуйско-Смоленская икона Божией Матери, кон. XVII в. Фото: Wikipedia/Public Domain

С XVII века по всей России создавались списки Шуйско-Смоленской иконы. Многие из них тоже прославились чудесами — в Муроме, Ярославле, Москве. В этих образах сохранялся особый символизм, соединяющий земное материнство и божественное спасение.