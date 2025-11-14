Новогодние елки в Челябинске: детям предлагают праздник в Minecraft, фокусы и путешествие в Котополис

Волшебный новогодний дуэт появится почти на каждом детском празднике Фото: Размик Закарян © URA.RU

С начала декабря в Челябинске стартует сезон новогодних представлений для детей, билеты на которые стоит покупать уже сейчас. Юных зрителей ждут интерактивные спектакли с любимыми персонажами из мультфильмов и игр, театрализованные шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также программы с фокусами, животными и активными развлечениями. URA.RU собрало подборку мероприятий, которые помогут создать праздничное настроение и скрасят зимние каникулы юных челябинцев.

Новогодние торжества для самых маленьких

Самых маленьких челябинцев ждет спектакль про снеговика Фото: Анна Майорова © URA.RU





Детская игровая-театр комната «ПапинМамин» с 6 декабря по 11 января проведет три новогодние программы. В спектакле «Снеговик-почтовик» детей ждет встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, интерактивные игры и танцы. На «Новогоднем шоу фокусника» ребята увидят магические трюки и смогут принять участие в представлении. В спектакле «Волшебная рукавичка» гостей ожидает праздничная история с поздравлением от Деда Мороза. Каждое мероприятие включает чаепитие, 45 минут игрового времени в комнате, фотографии и фигурку из шарика в подарок. Стоимость детского билета на любую программу составляет 900 рублей. (0+)

Новогодние шоу с популярными героями

Детская игровая фотостудия «Василисины сказки» с 15 по 27 декабря представит новогоднюю интерактивную сказку «Конек-Горбунок». Дети встретятся с Иваном, волшебным Коньком, Царь-девицей, Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствуют в конкурсах и играх с новогодним реквизитом. Родителям необходимо принести подарок для своего ребенка самостоятельно. Стоимость билета начинается от 800 рублей. (0+)

Продолжение после рекламы

Детям будут дарить подарки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





В конференц-зале гостиницы «Планета» с 13 по 28 декабря пройдет новогодний интерактивный спектакль «Ежкин Новый год». В представлении поучаствуют Волшебная белочка и Баба Яга, которые поспорят о том, как Новый год праздновать. Детям будет необходимо помочь героям помириться, а в конце праздника позвать Деда Мороза. В программе также — музыка, танцы, игры и подарок. Стоимость билета — 1500 рублей. (5+)

Телеканал «МУЛЬТ» представит обновленное шоу «Елка телеканала МУЛЬТ. Живые Краски» 27-28 декабря в MTC Live Холл. Программа включит в себя яркие костюмы и декорации, любимых персонажей мультфильмов, спецэффекты, тактильные игры каждые десять минут и рюкзаки-раскраски с сюрпризами. Стоимость билетов начинается от 1290 рублей. (0+)

Мыльное шоу станет частью новогоднего представления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU





В ДК Железнодорожников 10 января состоится представление «Три Кота: Новый Год в Котополисе!» по мотивам популярного мультсериала. Юных зрителей ждет встреча с любимыми героями — Компотом, Коржиком и Карамелькой, которые отправятся в Котополис украшать главную городскую елку. По традиции котята сделают игрушки, но встреча с блогером Доктором ШОКОМ изменит их планы. Для ребят устроят танцы, загадки и викторины, а также представят номера с азотными и мыльными эффектами. Артисты проведут игры с надувным реквизитом и дадут старт новогоднему флешмобу. Через сюжет постановки дети узнают о важности семейных ценностей, взаимопомощи и настоящей дружбы. Стоимость билетов — от 700 рублей. (0+)

Новогодний Minecraft и встречи с животными

В Конгресс-холле Центра международной торговли 3 января пройдет интерактивное «Minecraft шоу. Новогодний выпуск!» — семейное представление по мотивам популярной игры. Зрители помогут Стиву, Марго и Джо совершить новогоднее чудо, встретятся с зомби и големами, увидят ростовые куклы, портал в ад, Деда Мороза и спецэффекты. После шоу возможна бесплатная фотосессия с персонажами. Стоимость входа — 800 рублей. (0+)

В «Аквилоне» новогодние программы в декабре будут проводиться по выходным дням Фото: Александр Кулаковский © URA.RU





Хаски-центр «Аквилон» с 12 декабря по 12 января предлагает посещение питомника и общение с собаками, активные игры с аниматором, театрализованные интерактивные представления в теплых локациях и шоу в резиденции Деда Мороза со световыми и музыкальными эффектами. Стоимость новогодней программы без катания — от 1950 рублей для детей и взрослых, программа с катанием на собачьей упряжке для детей — от 2740 рублей. Также доступны другие варианты праздничного досуга.

Продолжение после рекламы