«Премиум и лаконичность»: названы тенденции в строительстве и отделке жилья в Челябинске

Строительный рынок Челябинской области в 2025 году постепенно перестраивается и показывает осторожный рост, адаптируясь к новым реалиям. В регионе активно внедряются проекты комплексного развития территорий (КРТ), растет количество строящихся частных домов. О рынке новостроек, изменении стоимости квадратного метра и развитии спальных районов, а также о последних трендах в отделке жилья — в материале URA.RU рассказали руководитель АН «А1» Степан Подпятников и руководитель отдела маркетинга Kastamonu Россия Ольга Клюева.

Рынок новостроек: выгодно покупать «для себя», но не инвестировать

Как отметил руководитель агентства недвижимости Степан Подпятников, покупка нового жилья — всегда выгодное решение в долгосрочной перспективе. Вопрос только в доходности. Квартиру сейчас выгодно покупать для себя в долгосрочной перспективе, но не для инвестиций.

«Это связано с тем, что сейчас все застройщики максимально задерживают сроки сдачи домов в эксплуатацию. Соответственно, у инвесторов увеличивается срок получения прибыли от вложенных денег. Те, кто вкладывают в новостройки, ждут, и их деньги не работают — они заморожены. И, соответственно, время играет против них в этом вопросе. Поэтому для жизни — да, для инвестиций — нет», — подчеркнул Подпятников.

Основные тенденции в строительстве новых ЖК в Челябинске 2025 году

Сейчас есть тренд — челябинские застройщики презентуют премиальный уровень высотных домов, в том числе и по проектам комплексного развития территорий (КРТ). Так, в город заходит федеральный застройщик из Екатеринбурга «Брусника», и он возведет возле кинотеатра Пушкина новый жилой комплекс. Это будет первый в городе жилой дом девелопера, причем его впервые возведут по проекту КРТ на месте жилой застройки. Первый же в городе жилой комплекс в рамках КРТ на улице Ленина,4 построен на месте бывшей промзоны.

«Застройщик „Брусника“ — довольно популярный девелопер, который возводит ЖК по всей России. В центре города девелопер будет строить жилье премиального класса, предусматривая коллаборацию с гостиницей. Сейчас уже есть первые предложения о покупке недвижимости в „Бруснике“. Квартиры в новом ЖК реализуются по 300 тысяч рублей за квадратный метр. Наверное, мы челябинцы до сих пор удивляемся, что стоимость квадратного метра выросла до 250 000 — 300 000 рублей», — подчеркнул Подпятников.

Как отметил Подпятников, ранее Челябинск развивался панельными десятиэтажными домостроениями с минимальной инфраструктурой на прилегающей территории. Сейчас же люди из панельных домов хотят переехать в новостройки премиального класса в Центральный район, в хорошие ЖК при наличии соответствующей возможности. Также они смотрят площади квартир меньшей площади, но с лучшей инфраструктурой.

Отделка и дизайн жилья в брежневках, хрущевках и новостройках

Как рассказала Ольга Клюева, в 2025 году в Челябинске, как в целом по России, наиболее востребованные тренды в дизайне квартир сейчас основаны на принципах натурального минимализма. Это сочетание природных фактур, лаконичных форм и теплых глубоких оттенков. Акцент при таком выборе дизайна делается на создание гармоничного пространства, в котором всегда комфортно. Использование в интерьере текстур дерева, камня и матового металла будут особенно востребованы при выборе материалов.

«Основные тенденции в отделке квартир в 2025 году направлены на использование нейтральных оттенков, которые гармонично сочетаются с теплыми природными цветами и фактурами, создавая уютную атмосферу в доме. Популярны также отделочные материалы, которые не перегружают пространство и легко адаптируются под изменения дизайна», — подчеркнула Клюева.

Сейчас в Челябинске достаточно популярны брежневки и сталинки — челябинцы их хорошо покупают. В таких квартирах, как правило, высокие потолки и большие окна, что идеально сочетается со светлыми стенами и матовыми фасадами мебели.

Также с такими квартирами лучше всего гармонируют максимально натуральные оттенки, а в качестве акцентов к ним дизайнеры рекомендуют использовать терракотовые и глубокие зеленые тона, которые помогают выдерживать баланс, например, в сочетании с дубом, орехом и карамельным ясенем.

«В новостройках же все больше людей отдают предпочтение глянцевым декоративным панелям. Это связано с тем, что зеркальные поверхности позволяют визуально увеличить пространство, при этом не теряя практичности. Они используются для декоративной отделки стен, создания фасадов кухонных гарнитуров, гардеробных и других элементов интерьера. В цветовой палитре новостроек все большую популярность набирают молочные и кремовые оттенки, которые не перегружают интерьер и делают его легким, воздушным и визуально просторным», — поделилась эксперт.