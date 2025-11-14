Курганский авторитет выплатил миллионный штраф и снял в суде арест

Суд в Кургане снял арест с машины местного авторитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана Евгений Петров, осужденный по статье о занятии высшего криминального положения, выплатил назначенный судом штраф в размере одного миллиона рублей. После этого мужчина обратился в суд, чтобы снять обеспечительный арест на автомобиль. Ходатайство мужчины было удовлетворено. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Признанный криминальным авторитетом осужденный Петров подал прошение в суд о снятии ареста на машину. Основанием для удовлетворения ходатайства стал выплаченный штраф в размере миллиона рублей», — рассказали источники.

Редакция обратилась за комментарием в Курганский областной суд, где рассматривалось заявление осужденного авторитета. «Арест на автомобиль снят в связи с тем, что штраф полностью выплачен», — рассказали о решении в пресс-службе организации.

