Ракетная перестройка: как Величко и Дегтярь спасли от развала ГРЦ Макеева в Миассе

Передовые ракетно-космические разработки позволили Государственному ракетному центру имени академика В.П. Макеева выжить во времена перестройки и оголтелой приватизации. Руководители ГРЦ Игорь Величко и Владимир Дегтярь так перестроили работу предприятия, что оно сохранило специфику, подарив мирному космосу новые возможности. URA.RU выяснил, как выстоял центр, и что для этого пришлось сделать.

Космос помог Величко сохранить коллектив

После кончины основателя конструкторского бюро машиностроения (КБМ), как первоначально назывался ГРЦ, Виктора Макеева в 1985 году предприятие возглавил Игорь Величко. Ему достался самый сложный период на излете советской эпохи. Страна металась в агонии. Правительство объявило перестройку, но никто не знал, что делать — даже в Москве.

К тому моменту бюро представляло собой одну из вершин советского оборонно-промышленного комплекса. Предприятие участвовало в создании баллистических ракет для подводных лодок. Под руководством академика Макеева здесь разработали и сдали на вооружение три поколения морских стратегических ракетных комплексов. В кооперации с центром работали три сотни предприятий по всему СССР. Коллектив КБМ состоял из лучших выпускников столичных и уральских вузов. Были накоплены компетенции в области жидкостных ракет. Экспериментальная база центра позволяла моделировать самые сложные условия эксплуатации: от подводного старта до космического полета. Именно эту мощную и сложную в управлении структуру, зависевшую от госзаказа, и принял Игорь Величко накануне эпохи больших перемен в стране.

Величко не растерялся. В общем строю предприятий бюро запустило конверсию, сохранив при этом специфику. Величко сберег научно-конструкторское ядро КБМ в условиях развала СССР, катастрофического сокращения госзаказа и массовой повсеместной утечки кадров.

«Я бы поставил в заслугу Игорю Ивановичу то, что он удержал коллектив бюро. Растерять кадры можно было легко. Но неимоверными усилиями этого удалось избежать», — отметил URA.RU близкий соратник основателя бюро Макеева Александр Борисов.

При Величко в 1993 году предприятие стало называться ГРЦ. Руководитель советской закалки быстро соориентировался, выступив инициатором переоборудования и использования снимаемых с боевого дежурства морских баллистических ракет для решения народно-хозяйственных и исследовательских задач.

На базе ракет Р-27, Р-29 и Р-29РМ появились ракеты-носители «Зыбь», «Волна» и «Штиль» для запуска малых космических аппаратов. Это позволило не только сохранить уникальные компетенции, но и найти новые источники финансирования.

«Величко стоял у истоков космической тематики ГРЦ. Именно он наладил взаимодействие с разными странами. Миасские ракеты выводили на орбиту не только российские спутники, но и аппараты Австралии, Германии, Бразилии», — заметил Борисов.

Благодаря сделанным в тяжелейших экономических условиях 1990-х годов шагам, центр не только выжил, но и сохранил статус головной организации по разработке ракетных комплексов морского базирования. Появилась крепкая почва для будущего возрождения.

Дегтярь открыл ГРЦ новые горизонты

В 1998 году эстафету руководства принял работавший в КБМ с 1972 года доктор технических наук Владимир Дегтярь. Под его длившимся более четверти века началом центр достиг успехов, основанных на сохраненном научном и конструкторском потенциале предприятия.

При Дегтяре получила дальнейшее развитие и была принята на вооружение самая совершенная жидкостная ракета морского базирования Р-29РМУ2 «Синева», а затем и ее модификация «Лайнер». Эти комплексы, созданные на базе задела советского периода, и сегодня составляют основу морских стратегических ядерных сил России. Одной из вершин работы центра под руководством Дегтяря стала разработка тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» наземного базирования.

«Причем „Сармат“ — это совершенно несвойственная нашему предприятию ракета наземного базирования взамен „Воеводы“. Первый же пуск подтвердил правильность всех принятых конструктивных решений. Она успешно стартовала и достигла поставленных целей на Камчатке», — констатировал информагентству Борисов.

Продолжая традицию, Дегтярь уделял внимание развитию экспериментальной базы и научных направлений, таких как прикладная гидродинамика и динамика движения ракет. Под его руководством предприятие, ставшее в 2008 году акционерным обществом, успешно адаптировалось к новым экономическим условиям, доказав жизнеспособность модели, сохраненной его предшественником.

Миасский выпускник Голунов взял в руки «Корону»

Фундамент, который позволил ГРЦ выстоять, заложил основатель центра — Виктор Макеев. КБМ он возглавил в свои 30 лет. Расположение выбрал в Миассе, хотя генсек Леонид Брежнев предлагал ему Новосибирск, Челябинск, Одессу и другие города. Он здесь охотился, знал красоту горного края и его озер. Это помогло привлечь кадры и поддерживать преемственность.

Сегодня руководит центром представитель нового поколения — Максим Голунов. Гендиректором он стал в ноябре 2024 года. Дегтярь перешел на должность научного руководителя. Уроженец Челябинской области Голунов работает в ГРЦ с 2005 года. Он прошел путь от математика до первого заместителя генерального конструктора.

«Голунов — не только воспитанник нашего государственного ракетного центра, но и закончил миасский филиал Челябинского госуниверситета. Якорь у него здесь — любовь к месту и тематике. Это гарантирует преемственность курса и сохранение корпоративной культуры, созданной Макеевым», — подчеркнул почетный гражданин города Борисов.

Руководитель реализует проекты, начало которых заложили его предшественники. «Сармат» готовится к завершению испытаний. Параллельно центр ведет работы над инновационной многоразовой ракетой-носителем «Корона». Это будет возвращаемая одноступенчатая ракета с крайне низкой стоимостью выведения на орбиту груза.