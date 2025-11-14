В Тюмени анонсировали строительство новой магистрали
Дорогу построят до 2040 года
Фото: Денис Моргунов
В Тюмени от улицы Монтажников протянут магистраль до Червишевского тракта. Согласно генеральному плану, дорогу планируют построить до 2040 года. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
«Генеральным планом предусмотрено строительство магистральной дороги регулируемого движения от улицы Монтажников до автомобильной дороги федерального значения „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск (Червишевский тракт). Реализация данного мероприятия запланирована до 2040 года», — рассказали URA.RU в мэрии.
Ранее сообщалось, что на Московском тракте хотят построить дублер трассы Екатеринбург — Тюмень. Протяженность дороги составит 575 метров, работы проведет инвестор.
