Одна из крупнейших IT-компаний России запустила собственный подкаст

14 ноября 2025 в 15:09
На подкасте будут обсуждаться темы, присылаемые самими предпринимателями

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Платформа «Авито» объявила о запуске собственного подкаста для помощи предпринимателям. Проект «Решено» ведет старший управляющий директор компании Артем Кумпель. Он отвечает за направления, тесно связанные с бизнесом: «Авито Услуги», «Авито Работа» и «Авито Реклама», сообщили URA.RU в пресс-службе платформы.

«Мы хотим помогать не только технологически. В подкасте предприниматели услышат живые истории и инсайты от топовых экспертов, получат ответы на сложные вопросы из первых рук. Наша цель — чтобы каждый, кто начинает или развивает свое дело, принимал более взвешенные решения», — рассказал Артем Кумпель.

Как пояснили создатели проекта, подкаст действует в формате «вопрос-ответ». Темы для обсуждений поступают в эфир от самих коммерсантов — как уже состоявшихся, так и тех, кто только планирует начать бизнес. Ведущий разбирает ситуации вместе с приглашенными специалистами и делится рекомендациями, основанными на профессиональном опыте или реальных кейсах.

Тематика проекта охватывает ключевые аспекты предпринимательской деятельности: выбор ниши, финансовое планирование, найм персонала, масштабирование бизнеса с помощью рекламы и оптимизацию расходов. Отдельное внимание уделяется развитию управленческих навыков, карьерным стратегиям и особенностям работы в сфере услуг.

Гостем стал первого выпуска стал Александр Афанасьев — основатель образовательного проекта «Нескучные финансы». В следующих эпизодах появятся основатель проекта WildJam Ярослав Андреев, владелец компании «Фабрика окон» Артем Агабеков и создатель сети салонов «Персона» Игорь Стоянов.

