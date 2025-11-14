Сколько киосков в Екатеринбурге избежали сноса

В Екатеринбурге приостановлен демонтаж киосков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге после приостановления демонтажа киосков по просьбе губернатора Свердловской области Дениса Паслера осталось 365 нестационарных торговых объектов (НТО), на которые наложены обеспечительные меры. Еще у 170 сроки действия договоров заканчиваются 31 декабря 2026 года. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин.

«Около 365 киосков, у которых срок аренды был до 23 сентября 2025 года, находится в обеспечительных мерах. Челябинский суд (Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление свердловского правительства, устанавливающее правила аренды участков без торгов под киоски на срок не более двух лет, вместо семи, — прим. URA.RU) сказал, что на старые правоотношения решение не распространяется, только на те, что остались после 23 сентября», — объяснил Чаплыгин. Он добавил, что у 170 договоров сроки аренды заканчиваются 31 декабря 2026 года.

По новым схемам размещения (участки разрешены для установки киосков) мэрия в 2025 году запланировала отыграть 82 аукциона. Уже прошли 32.

На начало 2025 года в Екатеринбурге насчитывалось более 1700 киосков. Сроки действия аренды в течение года должны были истечь у 1422-х. Продлевать договоры мэрия не стала из-за неверного размещения киосков (стоят на инженерных сетях или в треугольниках видимости ГИБДД). Это привело к массовому демонтажу НТО и жалобам со стороны собственников.