Потерял жену в страшной катастрофе, пережил предательство: звезде «Тридцатого уничтожить!» Игорю Ливанову — 72

Ливанов снялся более чем в 60-ти фильмах и сериалах Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

В субботу, 15 ноября 2025 года, 72 года исполняется актеру Игорю Ливанову. Он прошел через службу в морской пехоте, потерю семьи, тяжелые травмы и испытания судьбы, но остался верен профессии. Ливанов, известный по культовым фильмам и сериалам 90-х, и сегодня не сбавляет темпа — играет в театре, снимается, воспитывает сыновей и продолжает говорить то, что думает. Подробнее — в материале URA.RU.

Начало пути Ливанова: бокс, институт и военная служба

Ливанов долгое время жил и играл спектакли в Ростове-на-Дону Фото: Павлишак Алексей/ТАСС

Игорь Евгеньевич Ливанов родился 15 ноября 1953 года в Киеве, в творческой семье. Его родители, Евгений и Нина Ливановы, руководили кукольным кружком в Доме пионеров Октябрьского района. Атмосфера творчества и сцены окружала мальчика с детства, а пример старшего брата Аристарха, будущего народного артиста России, укрепил желание идти тем же путем.

С юных лет Игорь был не только артистичным, но и волевым ребенком. Уже с пятого класса он занимался боксом — и этот вид спорта стал частью его характера. В будущем именно спортивная закалка помогла ему выдержать не одно жизненное испытание. После школы он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) на курс Игоря Горбачева.

Продолжение после рекламы

В 1976 году, после окончания вуза, Игорь Ливанов был призван в армию. Он попал в морскую пехоту Тихоокеанского флота — в поселок Славянка под Владивостоком. Там служили самые выносливые, и молодой артист не стал исключением. Годы службы в «черных беретах» закалили его дух и оставили след в его актерской манере — сдержанной, внутренне напряженной, но сильной.

Первые серьезные роли и переезд в Москву

Дебютной работой в кино для Ливанова стал фильм «Безответная любовь» Фото: Кадр из фильма «Безответная любовь», Андрей Малюков, 1979, Мосфильм

После армии Ливанов с семьей переехал в Ростов-на-Дону. Здесь началась его профессиональная жизнь в театре — сначала в ТЮЗе, затем в Академическом театре драмы имени Максима Горького. За десять лет на ростовской сцене он прошел путь от молодых героев до ведущих ролей, а параллельно преподавал актерское мастерство в местном училище искусств.

В 1988 году Игорь Ливанов переехал в Москву. Его пригласили в экспериментальный театр «Детектив», созданный Василием Ливановым. Позже актер вошел в труппу Театра Луны под руководством Сергея Проханова, где работает по сей день. Именно столичный период открыл ему дорогу в большое кино.

Дебют в кино и звездный час Ливанова

Настоящий успех к Ливанову пришел после главной роли в боевике «Тридцатого уничтожить!» Фото: Кадр из фильма «Тридцатого уничтожить!», Виктор Доценко, 1992, Мосфильм, Ганемфильм

Первой киноролью Игоря стала работа в фильме Андрея Малюкова «Безответная любовь» (1979). Тогда он сыграл Николая Торсуева, а партнерами на съемочной площадке были легенды советского кино — Леонид Марков и Инна Макарова. Однако настоящая популярность пришла позже.

В 1993 году на экраны вышел боевик «Тридцатого уничтожить!», где Ливанов сыграл главную роль — Сергея Черкасова по прозвищу «Бешеный». Этот образ сделал актера кумиром миллионов. Он сам выполнял трюки, сражался, падал и стрелял без дублеров. Критики отмечали, что его герой воплощает дух 90-х — сильный, усталый, но честный.

Тяжелые последствия «Короля ринга»

Паралелльно съемкам в кино Ливанов участвовал в телепроектах Фото: Кадр из фильма «72 метра», Владимир Хотиненко, 2004, ТРИ-ТЭ

В начале 2000-х актер решился на эксперимент — участие в экстремальных телевизионных проектах. В 2003 году он стал участником реалити-шоу «Последний герой» на Первом канале, где проявил волю и выносливость. А в 2007 году вышел на ринг в проекте «Король ринга», куратором которого был Костя Цзю.

Его соперником оказался актер Иван Кокорин, известный по фильму Федора Бондарчука «9 рота». В первом же поединке Ливанов получил фингал под глазом: появившаяся гематома вынудила артиста в следующих боях выходить в специальном шлеме.

«На ринге я правильно распределил силы и тактику, но более молодой Кокорин оказался просто более прытким, вот и все», — комментировал потом этот момент в беседе с «Комсомольской правдой» актер.

Продолжение после рекламы

Однако проект для Ливанова все равно закончился досрочно. Во время одной из тренировок он заработал тяжелую травму кисти. Ему наложили на руку гипс, а от дальнейшего участия в шоу отстранили. Однако, даже получив травмы и перелом, Ливанов не жаловался и держался до конца.

Личная жизнь Ливанова: трагедии и предательства

Вторая супруга Ливанова Ирина ушла от него к Сергею Безрукову Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

За внешней стойкостью актера скрывается непростая судьба. Первая жена Игоря, Татьяна, и восьмилетняя дочь Ольга погибли в страшном железнодорожном крушении в Каменске-Шахтинском в 1987 году.

Одна из крупнейших в СССР катастроф произошла по вине грузового поезда, у которого отказали тормоза и он на огромной скорости въехал в станцию «Каменская». Эта трагедия стала для Ливанова невосполнимой потерей. Всего тогда погибло 107 человек и еще 114 получили ранения.

Позже Ливанов женился на своей бывшей студентке Ирине Бахтуре. У пары родился сын Андрей. Но семейное счастье продлилось недолго: у Ирины закрутился роман с известным актером Сергеем Безруковым, к которому она и ушла, бросив Игоря. В 2015 году судьба нанесла новый удар — сын Андрей умер в возрасте 25 лет. Актер пережил и это, продолжив работать и жить ради близких.

Сегодня Игорь Ливанов женат на юристе Ольге, которая младше его на 25 лет. У супругов двое сыновей — Тимофей и Илья. В различных интервью актер признается, что именно семья помогает ему чувствовать смысл жизни и возвращает силы после тяжелых воспоминаний.

Общественная позиция и откровенные интервью

Ливанов выступает за СВО и дает откровенные интервью Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

В последние годы актер активно высказывается по общественно-политическим вопросам. Он поддержал специальную военную операцию, начатую Россией в 2022 году, а также частичную мобилизацию. В интервью изданию «Столица С» он рассказал, что «обязательно вступил бы в ряды Российской армии», если бы подходил по возрасту.

«И если позовут на Донбасс с гастролями, обязательно поеду. Там часто бывает мой коллега по сцене Владимир Стеклов. Радует жителей замечательными театральными постановками. И ни о каком страхе здесь не может быть речи. Надо быть кровяной клеткой того организма, который называется Родина», — добавлял Ливанов.

Украина еще в 2020 году запретила ему въезд, обвинив в «незаконном посещении Крыма». Сам Ливанов говорит, что не жалеет о своем выборе.

Актер часто становится героем программ о судьбе и жизненных испытаниях. В студиях Бориса Корчевникова и Аллы Довлатовой он говорил не только о кино, но и о боли, потере и вере. Эти откровенные разговоры сделали его ближе зрителям, которые видят в нем не просто артиста, а человека с открытым сердцем.

Продолжение после рекламы

Сегодня Игорь Ливанов — один из тех актеров, кого зрители воспринимают с искренним уважением. Его карьера — пример стойкости и верности профессии. И, несмотря на годы, он продолжает доказывать: настоящий артист не стареет, он лишь становится глубже.

Фильмография Игоря Ливанова

У Ливанова за плечами — десятки ролей Фото: Кадр из фильма «Диверсант», Андрей Малюков, 2004, Телефильм

В актерской карьере заслуженного артиста России значится около 70-ти работ. Пожалуй, именно искренность и жизненная правда делают Ливанова особенным на сцене. Он не играет — он проживает каждую роль, будь то офицер, следователь или человек, ищущий справедливость. Вот лишь часть наиболее значимых работ Игоря Ливанова: