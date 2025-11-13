В Пермском крае МФЦ собрали для детей Северодонецка партию игрушек
Игрушки порадуют маленьких жителей Северодонецка
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Пермском крае завершилась благотворительная акция по сбору игрушек для детей из Северодонецка (ЛНР). Более 30 коробок с подарками передали в Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» для дальнейшей доставки адресатам. Инициатором акции выступил МФЦ Пермского края.
В течение месяца в многофункциональных центрах собирали игрушки для детских садов Северодонецка — конструкторы, машинки, куклы, коляски, развивающие игры. Также была приобретена большая новогодняя ель. «Если эти игрушки подарят много-много счастья, я буду очень рада. Это стоит недорого и минутка моего времени. А для ребят это большой праздник», —рассказала жительница Перми Ирина Топтыгина, которая передала ребятам робота-снайпера на дистанционном управлении и куклу. Об этом сообщается на сайте правительства Пермского края.
Помимо сотрудников МФЦ, в акции приняли участие коллективы школ и детских садов, а также десятки жителей Пермского края. Например, в Лысьве посылку для малышей передали дети и сотрудники общеобразовательной школы №7. Пермский край является шефом-регионом для Северодонецка. В рамках соглашения, подписанного в 2022 году, регион оказывает всестороннюю помощь. Участвует в восстановлении объектов социальной сферы и жилых домов, содействует в налаживании системы соцзащиты населения, направляет гуманитарные грузы.
