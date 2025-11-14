Отец соратника Навального* проиграл суд по делу о наследстве в Екатеринбурге

Решение вынес Кировский районный суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге профессор Михаил Волков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — отец оппозиционера Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) — не смог отказаться от наследства через суд. Кировский районный суд отказал в удовлетворении его иска, следует из базы данных инстанции.

Ранее агентство писало, что Волков-старший после того, как попал в список Росфинмониторинга, решил отказаться от вступления в наследство. Но когда он пришел к нотариусу, то специалист процедуру приостановил. Не согласившись с этим, Михаил обратился в суд. «Отказано в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)», — следует из карточки гражданского дела.

Параллельно Михаила судили за финансирование экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). По версии следствия, Волков отправил донат в две тысячи рублей. 2 октября суд вынес приговор: штраф в 300 тысяч рублей, который нужно оплатить за два месяца.

Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Он является доктором физико-математических наук. Его сын Леонид — бывший депутат гордумы и ближайший соратник Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). В 2019 году Леонид Волков покинул Россию.

*Михаил Волков внесен в список экстремистов и террористов.