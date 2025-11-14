Переизбранный мэр из ХМАО раскрыл, кого решил оставить в команде
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глава Белоярского района Сергей Маненков, недавно переизбранный на новый срок, не планирует менять состав администрации. Об этом он сообщил URA.RU.
«Кадры все мои. Они высококвалифицированные и менять я ничего не буду. Никто не уходит, от меня вообще не так просто уйти», — отметил Маненков, объяснив решение стабильной работой команды в предыдущие годы.
Маненков — самый опытный мэр Югры. В возрасте 69 лет он руководит районом уже тридцать пять лет. За это время Белоярский район неоднократно побеждал в конкурсах благоустройства и стал одним из наиболее развитых муниципалитетов округа.
Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы района и губернатор Югры Руслан Кухарук поддержали его выдвижение на новый пятилетний срок. Маненков возглавляет район уже 35 лет.
