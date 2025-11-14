Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Переизбранный мэр из ХМАО раскрыл, кого решил оставить в команде

Переизбранный мэр из ХМАО Маненков не планирует менять команду
14 ноября 2025 в 08:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Переизбранный мэр из ХМАО Сергей Маненков сохранит состав чиновников

Переизбранный мэр из ХМАО Сергей Маненков сохранит состав чиновников

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава Белоярского района Сергей Маненков, недавно переизбранный на новый срок, не планирует менять состав администрации. Об этом он сообщил URA.RU.

«Кадры все мои. Они высококвалифицированные и менять я ничего не буду. Никто не уходит, от меня вообще не так просто уйти», — отметил Маненков, объяснив решение стабильной работой команды в предыдущие годы.

Маненков — самый опытный мэр Югры. В возрасте 69 лет он руководит районом уже тридцать пять лет. За это время Белоярский район неоднократно побеждал в конкурсах благоустройства и стал одним из наиболее развитых муниципалитетов округа.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты думы района и губернатор Югры Руслан Кухарук поддержали его выдвижение на новый пятилетний срок. Маненков возглавляет район уже 35 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал