Спецназ челябинского ГУФСИН показал супергеройские способности и протащил БТР. Видео
Челябинские спецназовцы протащили 10-тонный БТР (фото из архива)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Бойцы челябинского спецназа «Урал» ГУФСИН показали невероятную силу и выносливость, протащив бронетранспортер весом более 10 тонн в рамках всероссийского видеочелленджа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства
«Сотрудники отряда специального назначения „Урал“ присоединились к всероссийскому челленджу, посвященному 35-летию спецназа уголовно-исполнительной системы. Бойцы челябинского подразделения протащили на себе бронетранспортер массой свыше 10 тонн. Дистанция в 35 метров была выбрана не случайно — по одному метру за каждый год со дня основания службы», — отмечают в ГУФСИН по региону.
Челябинские спецназовцы достойно ответили на вызов, продемонстрировав свою феноменальную физическую подготовку. В видеосостязании, которое проходит под хештегом «а_сможешь_ли_ты», принимают участие бойцы спецподразделений ГУФСИН со всех уголков страны.
