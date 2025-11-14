Курганцы жалуются на платные пересдачи в автошколах

Департамент образования разъяснил автошколам правила аттестации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана столкнулись с требованием дополнительно оплачивать повторную сдачу экзаменов в автошколах. В ответ на обращения региональный департамент образования и науки разъяснил, что такие сборы могут быть неправомерными. Об этом говорится в письме, направленном ведомством в адрес руководителей автошкол.

«В департамент поступают обращения граждан в отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств категории „В “, о неправомерном сборе денежных средств за повторное прохождение промежуточной аттестации и/или итоговой аттестации. Нарушение правил оказания платных образовательных услуг является нарушением обязательных требований в сфере образования, содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.30 КоАП РФ, и влечет за собой административную ответственность», — говорится в письме Департамента образования и науки Курганской области. Документ загружен на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что промежуточная и итоговая аттестации являются обязательной частью образовательной программы. Согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», стоимость платных услуг, указанная в договоре, не может быть увеличена после его заключения, за исключением корректировки на уровень инфляции. Таким образом, повторное прохождение аттестации должно входить в первоначальную стоимость обучения. Департамент рекомендовал автошколам соблюдать установленные требования, чтобы избежать нарушений.

Продолжение после рекламы