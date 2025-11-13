Семья бывшего пермского омбудсмена Микова открыли сбор средств на его похороны

Павла Микова проводят в последний путь 17 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Родственники бывшего омбудсмена Пермского края Павла Микова открыли сбор средств на его похороны. Эта информация появилась на странице экс-уполномоченного в соцсети «ВКонтакте».

«Для тех, кто хочет помочь, быть сопричастным к тому, чтобы проводить Павла в последний путь, объявлен сбор средств», — указано в сообщении. На странице в соцсети от имени брата бывшего омбудсмена Владимира Микова также размещена благодарность в адрес администрации губернатора, коллег Павла и его друзей за помощь в организации похорон.

Экс-уполномоченный по правам ребенка и человека в Пермском крае скончался на 50-м году жизни. Действующий омбудсмен региона Игорь Сапко отметил, что Миков посвятил всю свою жизнь служению людям. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принес слова соболезнования родным и близким Микова, выделив патриотизм и отношение к работе умершего.

Продолжение после рекламы