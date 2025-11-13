Жители Киева стали чаще говорить на русском языке
Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной, люди вернулись к русскому языку
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
В Киеве наблюдается откат в процессе украинизации — жители столицы снова чаще используют русский язык в общении. Об этом сообщил руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко.
«Вызывает беспокойство ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке. Киев всегда был обрусевшим городом», — отметил Сергей Сиротенко, передает РИА Новости.
Руководитель секретариата сообщил, что в настоящее время в Киеве отмечается терпимое отношение к русскому языку. Он больше не считается неуместным.
До этого, местная жительница, которая пожелала сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщала о случаях угроз в адрес людей в киевских магазинах из-за использования русского языка. Она утверждала, что в торговых точках в подобных ситуациях люди «очень сильно огрызаются и угрожают».
Кроме того, ранее стало известно о случае жестокого избиения военнослужащего ВСУ жителя Авдеевки. После чего его дом был разграблен — причиной послужило использование мужчиной русского языка, напоминает RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.