Жители Киева стали чаще говорить на русском языке

14 ноября 2025 в 03:07
Украинизация в Киеве оказалась непродолжительной, люди вернулись к русскому языку

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Киеве наблюдается откат в процессе украинизации — жители столицы снова чаще используют русский язык в общении. Об этом сообщил руководитель секретариата уполномоченного по защите государственного языка на Украине Сергей Сиротенко.

«Вызывает беспокойство ситуация в Киеве: на фоне хоть и незначительных, но улучшений в целом по Украине, показатели в столице ухудшились. Украинизация в Киеве оказалась ситуативной и непродолжительной, люди вернулись к русскоязычной привычке. Киев всегда был обрусевшим городом», — отметил Сергей Сиротенко, передает РИА Новости.

Руководитель секретариата сообщил, что в настоящее время в Киеве отмечается терпимое отношение к русскому языку. Он больше не считается неуместным.

До этого, местная жительница, которая пожелала сохранить анонимность из соображений безопасности, сообщала о случаях угроз в адрес людей в киевских магазинах из-за использования русского языка. Она утверждала, что в торговых точках в подобных ситуациях люди «очень сильно огрызаются и угрожают».

Кроме того, ранее стало известно о случае жестокого избиения военнослужащего ВСУ жителя Авдеевки. После чего его дом был разграблен — причиной послужило использование мужчиной русского языка, напоминает RT.

