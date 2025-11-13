Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь
14 ноября 2025 в 03:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Севастополе отражают атаку со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. Согласно предварительным данным, объекты городской инфраструктуры не получили повреждений. Военные специалисты продолжают выполнять свои задачи. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал