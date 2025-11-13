Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь

14 ноября 2025 в 03:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Севастополе отражают атаку со стороны ВСУ. Силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. Согласно предварительным данным, объекты городской инфраструктуры не получили повреждений. Военные специалисты продолжают выполнять свои задачи. Об этом заявил глава региона Михаил Развожаев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал