Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Тюмень надвигается плюсовая температура

14 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ветер южный со скоростью 4 м/с

Ветер южный со скоростью 4 м/с

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени 14 ноября температура воздуха составит 1 градус. Погода будет пасмурной, со второй половины дня ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.

«В Тюмени 14 ноября температура наружного воздуха составит от -5 до 0 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: облачно, без существенных осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.

Порывы ветра составят 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 94%.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал