В Тюмень надвигается плюсовая температура
Ветер южный со скоростью 4 м/с
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Тюмени 14 ноября температура воздуха составит 1 градус. Погода будет пасмурной, со второй половины дня ожидаются небольшие осадки, сообщило Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии.
«В Тюмени 14 ноября температура наружного воздуха составит от -5 до 0 градусов. Утро: переменная облачность, без осадков. День: облачно, без существенных осадков. Вечер: без изменений», — написано на сайте.
Порывы ветра составят 3-4 метра в секунду. Влажность воздуха — 94%.
