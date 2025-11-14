В ЯНАО резко потеплеет
Температура воздуха может подняться в ЯНАО до +2
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ЯНАО в пятницу и выходные — 14, 15 и 16 ноября — температура воздуха будет от -16 до +2 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег. Об этом сообщили синоптики Gismeteo.
«14 ноября: облачно, снег. Ветер 5-6 метров в секунду ночью, 7-10 — днем. Температура ночью от -27 до -12 градусов, днем от -23 до -8. 15 ноября: облачно, временами осадки. Ветер 8-11 метров в секунду ночью, 6-9 — днем. Температура ночью от -16 до -5 градусов, днем от +1 до +2. 16 ноября: переменная облачность, временами снег. Ветер 2-4 метра в секунду. Температура ночью от -11 до -4 градусов, днем от -7 до -2», — рассказали синоптики.
Судя по прогнозу Gismeteo, потепление затронет все города. Самый холодный день недели будет в Новом Уренгое в субботу. Ночная температура опустится до -16 градусов, а днем резко поднимется до +2. В Салехарде, наоборот, суббота будет самой теплой: ночью будет -5, а днем +1. Самая теплая ночь недели ожидается в Муравленко в воскресенье, когда температура поднимется до 0 градусов.
