Экс-футболист «Урала» удивился нечищенным улицам Екатеринбурга

Спортсмена поразила холодная уральская зима Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-защитник ФК «Урал» Грегор Балажиц удивился неочищенным от снега улица города, когда первый раз приехал в Екатеринбург. По словам футболиста, он также не был готов к такой холодной зиме.

«Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении, когда выпадает снег, дороги чистят быстро», — поделился Балажиц с изданием «Спортс».