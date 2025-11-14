Логотип РИА URA.RU
Экс-футболист «Урала» удивился нечищенным улицам Екатеринбурга

Экс-защитник «Урала» не был готов к уральской зиме
14 ноября 2025 в 05:17
Спортсмена поразила холодная уральская зима

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Экс-защитник ФК «Урал» Грегор Балажиц удивился неочищенным от снега улица города, когда первый раз приехал в Екатеринбург. По словам футболиста, он также не был готов к такой холодной зиме.

«Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении, когда выпадает снег, дороги чистят быстро», — поделился Балажиц с изданием «Спортс».

Грегор Балажиц родился в Словении. Контракт с «Уралом» он подписал в конце 2016 года. Провел один сезон в качестве игрока основного состава и еще два — в качестве игрока ротации. В 2020 году футболист перешел в кипрский «Эносис».

