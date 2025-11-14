В Пентагоне провели «ребрендинг»

Замена табличек в Пентагоне обойдется бюджету в миллиарды долларов Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Глава Пентагона Пит Хегсет поменял установку новых табличек с названием «министерство войны» на здании ведомства. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами Америки, называется „министерство войны“», — подтвердили в ведомстве. слова передает РИА Новости.

Работы по замене табличек прошли в соответствии с указом президента США Дональда Трампа о переименовании министерства обороны. Демократическая оппозиция в конгрессе раскритиковала эту инициативу. По их оценкам, полная смена табличек и других атрибутов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета.

Продолжение после рекламы

Половина этих средств, по данным конгрессменов, будет направлена на изготовление новых табличек и нанесение соответствующих надписей на документацию и имущество ведомства. Оппозиция настаивает на нецелесообразности таких расходов.