В Пентагоне провели «ребрендинг»

Пентагон официально сменил таблички на «министерство войны»
14 ноября 2025 в 06:49
Замена табличек в Пентагоне обойдется бюджету в миллиарды долларов

Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Глава Пентагона Пит Хегсет поменял установку новых табличек с названием «министерство войны» на здании ведомства. Об этом сообщила пресс-служба американского оборонного ведомства.

«Сотрудники Пентагона сняли старые бронзовые таблички на двух входах в здание и заменили их на новые, на которых федеральная структура, руководящая боевыми силами Америки, называется „министерство войны“», — подтвердили в ведомстве. слова передает РИА Новости. 

Работы по замене табличек прошли в соответствии с указом президента США Дональда Трампа о переименовании министерства обороны. Демократическая оппозиция в конгрессе раскритиковала эту инициативу. По их оценкам, полная смена табличек и других атрибутов потребует до 2 миллиардов долларов из бюджета.

Половина этих средств, по данным конгрессменов, будет направлена на изготовление новых табличек и нанесение соответствующих надписей на документацию и имущество ведомства. Оппозиция настаивает на нецелесообразности таких расходов.

Переименование министерства обороны США и связанные с этим расходы стали очередным поводом для критики администрации Дональда Трампа. Ранее оппозицию возмутил проект по сносу части восточного крыла Белого дома для строительства бального зала, стоимость которого выросла с 200 до 250 миллионов долларов. Оба решения вызвали сомнения в целесообразности расходования бюджетных средств.

