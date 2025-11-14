Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Новороссийске обнаружены новые повреждения в результате атаки БПЛА

14 ноября 2025 в 06:17
Беспилотники атаковали Новороссийск

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Из-за атаки ВСУ в Новороссийске по трем адресам обнаружены последствия падения обломков беспилотников. В одном случае повреждена квартира на 15-м этаже многоквартирного дома, в нескольких квартирах выбиты окна. Об этом сообщили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

«Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА. В одном случае повреждена квартира на 15 этаже многоквартирного дома, еще в нескольких выбило окна», — написали в  telegram-канале ведомства. Предварительно, никто не пострадал.

На придомовой территории по другому адресу также обнаружены фрагменты украинских дронов. Там повреждений и пострадавших нет. На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Помимо этого, фрагменты беспилотника нанесли повреждения одному из гражданских судов, находящихся в порту. По предварительным данным, три члена экипажа получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в оперштабе региона сообщили, что в Новороссийске в результате падения фрагментов беспилотного аппарата повреждены два многоквартирных дома — пятиэтажный 16-тиэтажный. В жилых помещениях разрушены оконные проемы.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

