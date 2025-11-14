Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В МИД объяснили приостановку переговоров между РФ и Украиной

Мирошник: Украина отказывается от переговоров с РФ из-за Европы
14 ноября 2025 в 06:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сейчас влияние Европы на Украину очень велико, уверены в МИД РФ

Сейчас влияние Европы на Украину очень велико, уверены в МИД РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Киев, отказываясь от переговоров с Москвой, вероятно, исполнял пожелание Евросоюза. Такое мнение озвучил посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом (о приостановке мирных переговоров — прим. URA.RU), во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под <...> давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу — это главным образом ЕC и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима», — сказал Мирошник в интервью «Известиям».

Украина 12 ноября официально объявила, что прекращает мирные переговоры с Россией. Украинские власти объяснили этот шаг «отсутствием продвижения в диалоге» и неготовностью российской стороны к «конструктивным обсуждениям», пишет RT. В свою очередь, в МИД России высказали мнение, что подобный поступок свидетельствует об отсутствии у Киева реального желания достичь мира и неспособности лидеров страны продуктивно участвовать в переговорном процессе. В Кремле отмечали, что делали все возможное для урегулирования конфликта мирным путем. Переговоры продолжались более 100 дней.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал