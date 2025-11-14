Крымский мост закрыт для автотранспорта
14 ноября 2025 в 06:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Передвижение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено. Проезд временно перекрыт. Об этом сообщает пресс-служба моста. Водителей авто попросили следовать указаниям сотрудников безопасности и сохранять спокойствие.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал