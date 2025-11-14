Вучич провел переговоры с Макроном по урегулированию конфликта на Украине

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Париж обсуждал с главой Франции Эммануэлем Макроном исключительно способы урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил сам сербский лидер.

«Обсуждали ситуацию на Украине. И верите или нет, мы не говорили ни о каком оружии, не говорили о боеприпасах. Мы говорили о мире и о том, когда и как можно прийти к миру», — приводит слова Вучича Tanjug. Также президент Сербии отметил, что переговоры касались стратегических вопросов и будущих шагов Европы.