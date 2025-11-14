Пять российских аэропортов закрыты для полетов
14 ноября 2025 в 06:33
В России одновременно приостановили работу пять аэропортов. План "Ковер" введен в Казани, Нижнекамске, Оренбурге, Самаре и Уфе. Все авиагавани не принимают рейсы на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. Как уточнили в ведомстве, решение о закрытии принято ради безопасности полетов.
