На Западе раскрыли организатора коррупционного скандала вокруг Зеленского
На Украине прогремел коррупционный скандал вокруг Зеленского
Фото: Официальный сайт президента Украины
Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организован американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. По ее мнению, США обладают информацией об украинских политиках, и рано или поздно Трамп использует имеющиеся данные против Зеленского.
«Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?» — написала аналитик в своем telegram-канале.
Гешева также считает, что обострение отношений между Трампом и Зеленским связано с желанием европейских стран продлить конфликт. Заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией, по мнению эксперта, стало ответом на действия Трампа.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил об отказе от финансовой поддержки Украины в связи с коррупционным скандалом в энергетической сфере. По словам политика, «мафиозная сеть», которую раскрыло НАБУ, имеет многочисленные связи с украинским главой Владимиром Зеленским, передает RT. Орбан также обратился к Евросоюзу с призывом осознать, что средства европейских налогоплательщиков попадают в распоряжение киевских властей.
