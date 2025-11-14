На Украине прогремел коррупционный скандал вокруг Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Коррупционный скандал с участием президента Украины Владимира Зеленского организован американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. По ее мнению, США обладают информацией об украинских политиках, и рано или поздно Трамп использует имеющиеся данные против Зеленского.

«Без сомнения, это организовано Трампом. США знают все обо всех на Украине, и лишь вопрос времени, когда Трамп раскроет то, что он хочет раскрыть, чтобы прикончить Зеленского. Вопрос в том, почему он не сделал этого сразу после возвращения к власти?» — написала аналитик в своем telegram-канале.

Гешева также считает, что обострение отношений между Трампом и Зеленским связано с желанием европейских стран продлить конфликт. Заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией, по мнению эксперта, стало ответом на действия Трампа.

