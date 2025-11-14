Особый режим из-за угрозы украинских БПЛА ввели в Пермском крае

Пермяков предупредили о воздушной угрозе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Прикамья утром 14 ноября ввели режим «Беспилотная опасность». Соответствующие сообщения приходят на смартфоны жителей региона посредством системы РСЧС.

«На территории Пермского края 14 ноября в 05:30 объявлена „Беспилотная опасность“. Существует угроза атаки вражеских БПЛА, будьте бдительны и осторожны», — указано в одном из таких сообщений, рассказывает корреспондент URA.RU.

По данным пермской ЕДДС, все экстренные службы оповещены и находятся в полной готовности. В минтербезе региона призвали граждан не поддаваться панике.

