Банк держит в залоге квартиру Монеточки* в Москве
Фото: Марина Молдавская © URA.RU
Квартира, зарегистрированная на певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову)*, с 2023 года находится в залоге у банка. Об этом стало известно из документов Росреестра.
«Указанная квартира находится в совместной собственности с 2023 года. Согласно материалам, на ней есть обременения в виде „ипотеки в силу закона“ с июня того же года», — передает РИА Новости. Кадастровая стоимость жилья превышает 18 миллионов рублей.
Елизавета Гырдымова (Монеточка), признанная иноагентом и заочно арестованная в 2025 году, получила известность в интернете в конце 2015 года, а в 2017-м выпустила альбом «Раскраски для взрослых», который занял высокие позиции в чартах. После публичных высказываний против специальной военной операции в 2022 году эмигрировала в Латвию, в январе 2023-го была включена в перечень иноагентов.
Ранее певицу экстренно госпитализировали во время концерта в Риге. У артистки началась сильная аллергическая реакция и отек Квинке.
*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
