Отец устроившего пожар в московском ТЦ подростка сообщил о его пропаже

Отец подростка, устроившего поджог в кинотеатре торгового центра «Авиапарк», незадолго до происшествия обратился в полицию с заявлением о пропаже сына. По словам мужчины, поведение подростка вызывало серьезные опасения.

«Он пошел в школу, потом не отвечал на звонки. В мессенджерах только были однозначные ответы. Потом выяснил через друзей, что он в какой-то машине куда-то едет», — рассказал отец несовершеннолетнего, слова передает «Известия».

По словам отца, подросток перестал выходить на связь после ухода в школу. В мессенджерах и социальных сетях молодой человек отвечал односложно, что вызвало беспокойство родных. Через друзей сына мужчина узнал, что подросток уехал на незнакомом автомобиле. Эта информация побудила его обратиться в отделение полиции с заявлением о пропаже.

Отец подозреваемого отметил, что не видел никаких предпосылок к совершению подобного преступления. По его словам, поведение сына не вызывало подозрений перед инцидентом.