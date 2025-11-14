Отец устроившего пожар в московском ТЦ подростка сообщил о его пропаже
Отец не видел предпосылок к преступлению сына в «Авиапарке»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Отец подростка, устроившего поджог в кинотеатре торгового центра «Авиапарк», незадолго до происшествия обратился в полицию с заявлением о пропаже сына. По словам мужчины, поведение подростка вызывало серьезные опасения.
«Он пошел в школу, потом не отвечал на звонки. В мессенджерах только были однозначные ответы. Потом выяснил через друзей, что он в какой-то машине куда-то едет», — рассказал отец несовершеннолетнего, слова передает «Известия».
По словам отца, подросток перестал выходить на связь после ухода в школу. В мессенджерах и социальных сетях молодой человек отвечал односложно, что вызвало беспокойство родных. Через друзей сына мужчина узнал, что подросток уехал на незнакомом автомобиле. Эта информация побудила его обратиться в отделение полиции с заявлением о пропаже.
Отец подозреваемого отметил, что не видел никаких предпосылок к совершению подобного преступления. По его словам, поведение сына не вызывало подозрений перед инцидентом.
Инцидент в ТЦ «Авиапарк» произошел вечером 14 ноября: 16-летний подросток пронес в кинозал канистру с бензином и совершил поджог. По основной версии следствия, юноша действовал по указаниям телефонных мошенников. Огонь сорвал сеанс, но был оперативно локализован, никто из посетителей не пострадал. Подростка задержали на месте преступления.
