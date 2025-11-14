Сосед России в Азии нарастит военную мощь с помощью США

Южная Корея будет сотрудничать с США Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США и Южная Корея начали новый этап сотрудничества. Вашингтон дал Сеулу разрешение на обогащение урана, в том числе для оснащения корейских атомных подводных лодок. Об этом сообщили в Белом доме. Кроме того, не исключается возможность строительства военных кораблей для США на территории Южной Кореи в рамках торговой сделки.

«Штаты поддерживают процесс, который приведет к обогащению урана в гражданских целях и переработке отработавшего топлива в Республике Корея для мирного использования. Соединенные Штаты одобрили строительство в Республике Корея атомных ударных подводных лодок», — написали на сайте Белого дома. Сотрудничество с Кореей позволит ускорить увеличение количества американских коммерческих и военных кораблей.

В рамках реализации судостроительного проекта США намерены активно взаимодействовать с Южной Кореей, в том числе при определении требований к проекту и разработке механизмов обеспечения его топливными ресурсами. Также Вашингтон подтвердил свое обязательство обеспечить сдерживание в регионе, используя весь спектр возможностей, включая ядерные силы, и заверил, что американские войска не покинут азиатскую страну.

