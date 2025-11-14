Мощная волна тепла принесла в Пермский край аномальные температуры и осадки
В Прикамье будет тепло и сыро
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Под влиянием мощного теплого фронта на территории Прикамья в пятницу, 14 ноября, ожидается аномальное повышение температуры и осадки. Таким прогнозом поделились специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В пятницу, 14 ноября, мощный заток тепла в системе западного циклона обеспечит повышение температурного фона в регионе на 6–8 градусов выше климатической нормы. Утром — от 0 до 3, днем максимальная температура составит 6 градусов», — указано в telegram-канале ЦГМС.
Повсеместно ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, по югу — в виде замерзающего дождя. В отдельных районах сформируется гололед. На дорогах — гололедица. Ветер будет западным с порывами до 14 м/с.
В Перми пройдет небольшой дождь, ночью — со снегом. Температура воздуха утром составит 1 градус, днем ожидается повышение на уровне 3…5.
О теплой неделе жителей Пермского края предупреждали ранее. По прогнозу метеорологов ГИС-центра ПГНИУ, на выходных столбики термометров могут подняться до 7 градусов.
