Строители Тюменской области завоевали 26 медалей на спартакиаде госорганов. Фото

14 ноября 2025 в 07:28
Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области завоевали 26 медалей на 23 Спартакиаде органов государственной власти региона. В копилке команды — пять золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

«26 медалей в копилке команды Главного управления строительства Тюменской области.Сегодня подведены итоги XXIII Спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов региона», — пишут в посте.

Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта, включая легкую атлетику, плавание и боулинг. В спартакиаде участвовали 1129 человек из исполнительных и законодательных органов власти.

Награждение

Фото: telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спортсмены из Тюменской области завоевали шесть медалей на всероссийских турнирах по  тхэквондо ИТФ в Екатеринбурге. В соревнованиях участвовали более 800 человек из 32 регионов России.

