Строители Тюменской области завоевали 26 медалей на спартакиаде госорганов. Фото
Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Сотрудники Главного управления строительства Тюменской области завоевали 26 медалей на 23 Спартакиаде органов государственной власти региона. В копилке команды — пять золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых наград. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
«26 медалей в копилке команды Главного управления строительства Тюменской области.Сегодня подведены итоги XXIII Спартакиады исполнительных и законодательных органов государственной власти Тюменской области и иных государственных органов региона», — пишут в посте.
Соревнования проходили с марта по октябрь 2025 года по 12 видам спорта, включая легкую атлетику, плавание и боулинг. В спартакиаде участвовали 1129 человек из исполнительных и законодательных органов власти.
Награждение
Фото: telegram-канал Главного управления строительства Тюменской области
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге спортсмены из Тюменской области завоевали шесть медалей на всероссийских турнирах по тхэквондо ИТФ в Екатеринбурге. В соревнованиях участвовали более 800 человек из 32 регионов России.
