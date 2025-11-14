В Германии назвали точный срок падения Киева

Украине грозит финансовый крах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года. Об этом сообщает одна из немецких газет со ссылкой на источники в Еврокомиссии. По их данным, страна получила обещанную европейскую помощь в начале октября и ноября, однако этого недостаточно для стабилизации ситуации.

«Украина движется к финансовому кризису, который начнется в январе», — пишет Handelsblatt. Сейчас ожидается, что страны-партнеры перенесут запланированные платежи, пока ЕС не создаст новый фонд. Однако процесс осложняется тем, что Бельгия блокирует соглашение.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что финансовые потребности Украины являются масштабными и требуют немедленного решения. По данным ЕК, Евросоюз полностью использовал свою квоту по кредитам ERA, которые предоставляются Киеву странами «Большой семерки».

Высокопоставленный дипломат в беседе с Handelsblatt сообщил, что резервы в размере шести миллиардов евро, предназначенные для первого квартала 2026 года, полностью исчерпаны. При этом у ряда стран G7, включая США, еще остаются неиспользованные кредитные средства ERA в объеме от 10 до 20 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. В связи с возникшим дефицитом финансирования ЕК призвала США, Великобританию и Канаду осуществить досрочные платежи.