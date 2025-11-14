Неделя тепла ждет свердловчан

В регионе также ожидается мокрый снег и дождь Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области ожидается неделя оттепели и потепления до +6 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбурге пик потепления (одновременно с ощутимым порывистым ветром), ориентировочно до +6..+8, придется на воскресную ночь. После чего в городе начнется дождь на холодном фронте», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».