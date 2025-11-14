Неделя тепла ждет свердловчан
В регионе также ожидается мокрый снег и дождь
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области ожидается неделя оттепели и потепления до +6 градусов. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге пик потепления (одновременно с ощутимым порывистым ветром), ориентировочно до +6..+8, придется на воскресную ночь. После чего в городе начнется дождь на холодном фронте», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Холодать в регионе начнет с 20 ноября. В этот период дневная температура опустится до +1..-2 градусов.
