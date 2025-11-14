С Ксении Собчак взыскали долги

Иск против Собчак удовлетворен Фото: Роман Наумов © URA.RU

Требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы о взыскании задолженности по жилищно-коммунальным платежам к журналистке Ксении Собчак были полностью выполнены. Соответствующее решение вынес суд в Москве.

«Исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию удовлетворено», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что это уже четвертый подобный иск фонда к Собчак, который был рассмотрен судом в пользу истца. Точная сумма, взысканная на этот раз, в открытых источниках не раскрывается.