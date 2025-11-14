Поврежденное судно и возгорание на нефтебазе: что известно об атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск
Из-за атаки беспилотников ВСУ в Новороссийске произошел пожар на нефтебазе
В ночь на 14 ноября на территории Новороссийска и других городов Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. По данным оперативного штаба региона, в Новороссийске приведен в действие сигнал «Внимание всем».
К угрозе подключились соседние муниципалитеты — аналогичные предупреждения объявлены в Анапе, Туапсинском округе и Геленджике. Глова города Новороссийска Андрей Кравченко призывает жителей соблюдать меры безопасности. Кроме того, позже стало известно, что беспилотники ВСУ повредили нефтебазу в городе, также среди последствий атаки — поврежденное гражданское судно. Что еще известно об ударах дронов по Краснодарскому краю — в материале URA.RU.
Последствия атак БПЛА в регионе
В результате массированной атаки на Новороссийск повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также пострадали береговые сооружения порта и одно гражданское судно.
Также зафиксированы падения фрагментов БПЛА на жилые кварталы. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома высотой от пяти до 16 этажей. В отдельных квартирах выбиты стекла, имеются повреждения конструкций.
Есть ли пострадавшие среди гражданских
В ходе атаки на порт в Новороссийске, по предварительным данным, трое членов экипажа получили травмы. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.
Ликвидация возгорания на нефтебазе
Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» полностью ликвидирован. В операции были задействованы значительные силы. Всего в оперативных мероприятиях принимали участие 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений. Также и от МЧС России в работах были задействованы 76 сотрудников и 23 единицы специализированной техники. Отмечается, что пострадавших на объекте нет.
