Поврежденное судно и возгорание на нефтебазе: что известно об атаке беспилотников ВСУ на Новороссийск

В ночь на 14 ноября на территории Новороссийска и других городов Краснодарского края объявлена угроза атаки беспилотников. По данным оперативного штаба региона, в Новороссийске приведен в действие сигнал «Внимание всем».

К угрозе подключились соседние муниципалитеты — аналогичные предупреждения объявлены в Анапе, Туапсинском округе и Геленджике. Глова города Новороссийска Андрей Кравченко призывает жителей соблюдать меры безопасности. Кроме того, позже стало известно, что беспилотники ВСУ повредили нефтебазу в городе, также среди последствий атаки — поврежденное гражданское судно. Что еще известно об ударах дронов по Краснодарскому краю — в материале URA.RU.

Последствия атак БПЛА в регионе

В результате массированной атаки на Новороссийск повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также пострадали береговые сооружения порта и одно гражданское судно.

Также зафиксированы падения фрагментов БПЛА на жилые кварталы. Повреждены как минимум четыре многоквартирных дома высотой от пяти до 16 этажей. В отдельных квартирах выбиты стекла, имеются повреждения конструкций.

Есть ли пострадавшие среди гражданских

В ходе атаки на порт в Новороссийске, по предварительным данным, трое членов экипажа получили травмы. В настоящее время они находятся в медицинском учреждении, где им оказывается вся необходимая помощь.

Ликвидация возгорания на нефтебазе