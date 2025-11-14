В Госдуме предложили изменения по зарплатам врачей
В Госдуму внесут проект о минимальной зарплате врачей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложат установить базовую ставку зарплаты медработников не менее трех МРОТ. Законопроект внесут в парламент 14 ноября. Об этом свидетельствует соответствующий документ.
«Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке. Текст передает РИА Новости.
Цель инициативы — установить справедливый уровень оплаты труда медицинских работников и повысить престиж профессии врача. Зюганов заявил, что в связи с проведением СВО и увеличением нагрузки на систему здравоохранения партия полагает необходимым гарантировать медицинским работникам высокий уровень оплаты труда. Это позволит сохранить кадровый состав и обеспечить стабильность в отрасли.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что при реализации программы целевого обучения врачей для определенных регионов необходимо предусмотреть выделение части жилья для аренды начинающим специалистам. При этом расходы на оплату такого жилья должны покрываться за счет средств регионального бюджета, передает «Национальная служба новостей».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.