В Госдуме предложили изменения по зарплатам врачей

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложат установить базовую ставку зарплаты медработников не менее трех МРОТ. Законопроект внесут в парламент 14 ноября. Об этом свидетельствует соответствующий документ.

«Проектом федерального закона предлагается внедрить правовую норму, в соответствии с которой базовая ставка заработной платы медицинских работников не может быть ниже трехкратного минимального размера оплаты труда», — говорится в пояснительной записке. Текст передает РИА Новости.

Цель инициативы — установить справедливый уровень оплаты труда медицинских работников и повысить престиж профессии врача. Зюганов заявил, что в связи с проведением СВО и увеличением нагрузки на систему здравоохранения партия полагает необходимым гарантировать медицинским работникам высокий уровень оплаты труда. Это позволит сохранить кадровый состав и обеспечить стабильность в отрасли.

