В Новом Уренгое начали вырезать из льда новогодний городок

До конца строительства жителей просят не пересекать сигнальную ленту Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади закипела работа: мастера приступили к созданию волшебного ледяного городка. Специалисты уже доставляют массивные глыбы льда и начинают вырезать первые фигуры. Об этом сообщают в telegram-канале «Городское хозяйство. НУР».

«На городской площади закипела работа: мастера приступили к созданию волшебного ледяного городка! Сейчас специалисты: доставляют массивные глыбы льда; аккуратно очерчивают контуры будущих скульптур», — пишут в посте.

В ближайшие дни площадь должна превратиться в настоящую зимнюю сказку с ледяными фигурами и замерзшими узорами. До этого момента жителей просят не пересекать сигнальную ленту, внимательно следить за детьми и не трогать к ледовые конструкции. Есть риск обрушения элементов, поэтому важно соблюдать безопасную дистанцию.

Продолжение после рекламы