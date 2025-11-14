В Новом Уренгое начали вырезать из льда новогодний городок
До конца строительства жителей просят не пересекать сигнальную ленту
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) на центральной площади закипела работа: мастера приступили к созданию волшебного ледяного городка. Специалисты уже доставляют массивные глыбы льда и начинают вырезать первые фигуры. Об этом сообщают в telegram-канале «Городское хозяйство. НУР».
«На городской площади закипела работа: мастера приступили к созданию волшебного ледяного городка! Сейчас специалисты: доставляют массивные глыбы льда; аккуратно очерчивают контуры будущих скульптур», — пишут в посте.
В ближайшие дни площадь должна превратиться в настоящую зимнюю сказку с ледяными фигурами и замерзшими узорами. До этого момента жителей просят не пересекать сигнальную ленту, внимательно следить за детьми и не трогать к ледовые конструкции. Есть риск обрушения элементов, поэтому важно соблюдать безопасную дистанцию.
Ранее URA.RU сообщало, что строительство «Факел-арены» в Новом Уренгое (ЯНАО) подходит к концу. Специалисты наводят красоту на объекте и выполняют финишные работы.
