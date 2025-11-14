Еще одно западное СМИ подделало речь Трампа

В SVT открестились от скандала с подделкой речи Трампа Фото: Official White House / Shealah Craighead

Шведский телеканал SVT оказался вовлечен в скандал, аналогичный истории с британской BBC, в связи с монтажом выступления президента США Дональда Трампа от 6 января 2021 года. По данным издания Kvartal, в своем репортаже телеканал смонтировал речь политика таким образом, чтобы создать у зрителей впечатление, будто он призывает к штурму Капитолия. При этом, согласно утверждениям, из выступления был намеренно исключен фрагмент, в котором Трамп призывает сторонников действовать мирно.

Отмечается, что первоначально SVT отклонил претензии, однако впоследствии внес изменения как в текст статьи, так и в видеоклип, добавив паузы между разными частями речи. Ответственный редактор Карин Экман пояснила, что обновление было сделано для большей ясности контекста публикации, отвергнув предположения о влиянии скандала с BBC на доверие к телеканалу. Сообщается также, что аналогичные правки в свой материал внес и норвежский вещатель NRK.