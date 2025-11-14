Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Еще одно западное СМИ подделало речь Трампа

Kvartal: шведский SVT, вслед за BBC, исказил выступление Трампа
14 ноября 2025 в 07:46
В SVT открестились от скандала с подделкой речи Трампа

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Шведский телеканал SVT оказался вовлечен в скандал, аналогичный истории с британской BBC, в связи с монтажом выступления президента США Дональда Трампа от 6 января 2021 года. По данным издания Kvartal, в своем репортаже телеканал смонтировал речь политика таким образом, чтобы создать у зрителей впечатление, будто он призывает к штурму Капитолия. При этом, согласно утверждениям, из выступления был намеренно исключен фрагмент, в котором Трамп призывает сторонников действовать мирно.

Отмечается, что первоначально SVT отклонил претензии, однако впоследствии внес изменения как в текст статьи, так и в видеоклип, добавив паузы между разными частями речи. Ответственный редактор Карин Экман пояснила, что обновление было сделано для большей ясности контекста публикации, отвергнув предположения о влиянии скандала с BBC на доверие к телеканалу. Сообщается также, что аналогичные правки в свой материал внес и норвежский вещатель NRK.

Скандал вокруг BBC, разразившийся ранее, привел к отставке гендиректора корпорации и главы новостного вещания. Юристы Трампа потребовали от телекомпании удалить передачу и выплатить компенсацию, однако, по имеющимся данным, корпорация, хотя и принесла извинения, отказалась от денежных выплат.

