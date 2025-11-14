В Госдуме предложили печатать срок годности на новом месте
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковках товаров. Обращение с соответствующим предложением вице-спикер Борис Чернышов направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. По мнению политика, сведения о сроке годности должны размещаться на четко видимой и легко доступной части упаковки.
«Считаю целесообразным инициировать внесение прямых изменений в два ключевых документа: В Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 „О защите прав потребителей“, дополнив пункт 2 статьи 10 нормой, обязывающей размещать сведения о сроке годности на четко видимой и легко доступной части упаковки», — передает РИА Новости текст документа.
По словам вице-спикера, сейчас производители часто размещают информацию о сроке годности в малозаметных местах: на дне упаковки, под крышкой, в области швов. Это вынуждает покупателей тратить время на поиски и создает риск приобретения просроченного товара.
В рамках инициативы предлагается установить стандартизированные места размещения информации о сроке годности в зависимости от типа потребительской тары (коробок, пачек, бутылок, пакетов и т. д.), а также четко прописать требования к контрастности и минимальной высоте шрифта. Для продукции со специфической конструкцией упаковки будет разработан перечень альтернативных, но обязательных мест нанесения маркировки.
Кроме того, планируется внести изменения в регламент Таможенного союза, закрепив в нем аналогичные требования и утвердив перечень исключений для некоторых видов продукции. Чернышов уверен, что реализация инициативы унифицирует подходы к маркировке на территории ЕАЭС, повысит удобство и безопасность покупок, а также поможет снизить объемы пищевых отходов.
Ранее Союз потребителей России (СПРФ) сообщил, что распространенные в супермаркетах приемы, такие как продажа яиц не десятками, а девятками, или продажа сока и молока в упаковках объемом меньше литра, в общегосударственном масштабе приводят к значительным финансовым потерям. По оценкам организации, из-за подобных маркетинговых стратегий граждане страны ежегодно теряют порядка одного триллиона рублей, передает «Национальная служба новостей». Основная проблема заключается в том, что покупателям трудно сопоставить реальную стоимость товаров.
