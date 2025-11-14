Раскрыты подробности, за что генералу Попову могли подарить Lexus и квартиру в Москве

Генерал обвиняется в получении взятки в виде квартиры в Москве Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Бывший замминистра обороны Павел Попов обвиняется в получении взятки: ему инкриминируют получение автомобиля Lexus и квартиры в обмен на покровительство компании при строительстве зданий НЦУО. Об этом свидетельствуют материалы суда. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

«Попов П. А. обвиняется в том, что получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы за создание ОАО „Бамстройпуть“ (БСП) преференций и общего покровительства над этой организацией при ведении ей работ по строительству зданий НЦУО», — говорится в документах. Текст передает ТАСС.

Учредитель ОАО «БСП» Игорь Тушкевич дал показания, в которых заявил о передаче Попову Lexus и квартиры в Москве в обмен на общее покровительство над компанией. Сейчас дело Попова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и совершении должностных преступлений, рассматривается в закрытом режиме. Материалы уголовного дела насчитывают 56 томов.

Павел Попов не признает вину и утверждает, что не осуществлял контроль выполнения строительно-монтажных работ на объектах НЦУО и не мог создать преференций. Он признал, что пользовался автомобилем и квартирой, полученными от Тушкевича, но подчеркнул, что это было на временной основе и что этим имуществом пользовались и иные лица. Тушкевич, в свою очередь, обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны, а компания «Бамстройпуть» проходит процедуру банкротства.