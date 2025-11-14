Раскрыты подробности, за что генералу Попову могли подарить Lexus и квартиру в Москве
Генерал обвиняется в получении взятки в виде квартиры в Москве
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Бывший замминистра обороны Павел Попов обвиняется в получении взятки: ему инкриминируют получение автомобиля Lexus и квартиры в обмен на покровительство компании при строительстве зданий НЦУО. Об этом свидетельствуют материалы суда. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.
«Попов П. А. обвиняется в том, что получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы за создание ОАО „Бамстройпуть“ (БСП) преференций и общего покровительства над этой организацией при ведении ей работ по строительству зданий НЦУО», — говорится в документах. Текст передает ТАСС.
Учредитель ОАО «БСП» Игорь Тушкевич дал показания, в которых заявил о передаче Попову Lexus и квартиры в Москве в обмен на общее покровительство над компанией. Сейчас дело Попова, обвиняемого в получении особо крупной взятки и совершении должностных преступлений, рассматривается в закрытом режиме. Материалы уголовного дела насчитывают 56 томов.
Павел Попов не признает вину и утверждает, что не осуществлял контроль выполнения строительно-монтажных работ на объектах НЦУО и не мог создать преференций. Он признал, что пользовался автомобилем и квартирой, полученными от Тушкевича, но подчеркнул, что это было на временной основе и что этим имуществом пользовались и иные лица. Тушкевич, в свою очередь, обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны, а компания «Бамстройпуть» проходит процедуру банкротства.
Помимо прочего, в ходе расследования дела о коррупции и злоупотреблениях, фигурантом которого является бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов, выяснилось, что у него дома хранилось огнестрельное оружие, в том числе нелицензированное. В документах указано, что у бывшего замминистра были обнаружены и изъяты следующие единицы оружия: два нарезных пистолета (маузер и ПМ); охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-27; газовое оружие; охотничье нарезное ружье «Вепрь» и 40 патронов к нему. Попов утверждает, что не был осведомлен об отсутствии лицензии на ружье «Вепрь», передает RT.
Материал из сюжета:Уголовные дела в Минобороны России
