Мэрия попросила спикера думы ХМАО помочь выселить помощника депутата
Власти Пыть-Яха пожаловались председателю думы ХМАО Борису Хохрякову на помощницу депутата от КПРФ
Мэрия Пыть-Яха попросила помощи спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова при выселении помощника нового депутата от КПРФ Артема Аминова Светланы Руденко. По данным источников URA.RU, коммунистка, потеряв работу в бюджетной сфере города, лишилась и права занимать муниципальные квадратные метры.
«Экс-глава местного отделения компартии Руденко, сменив пост замдиректора детского сада в Пыть-Яхе на должность помощника депутата окружной думы, лишилась и права занимать муниципальные квадратные метры. Однако мэрия уже несколько недель не может вручить ей уведомление о выселении. На звонки она не отвечает или говорит, что не в городе. Устав преследовать неуловимую коммунистку, власти Пыть-Яха пошли на крайние меры и нажаловались на нее Хохрякову», — сообщает инсайдер.
Кроме того, в Пыть-Яхе наблюдается высокая потребность в квартирах для учителей, врачей и сотрудников правоохранительных органов. В администрации подтвердили, что с выселением Руденко имеются сложности.
