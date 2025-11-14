Россияне назвали идеальную длительность рабочей недели
Работодатели не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю
Фото: Илья Московец © URA.RU
Большинство экономически активных россиян поддерживает идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом стало известно из исследования сервиса SuperJob.
Сообщается, что эту инициативу одобряют 51% опрошенных, в то время как против выступает лишь каждый пятый (22%). Отмечается, что наибольшую поддержку идея получает среди женщин и молодежи в возрасте до 35 лет.
В то же время констатируется, что российский бизнес в подавляющем большинстве не готов к такому переходу. По данным исследования, 89% компаний вообще отказываются обсуждать эту возможность. Уточняется, что лишь единицы — около 2% работодателей — считают сокращенную неделю допустимой, тогда как 5% признали ее недопустимой для себя.
Подчеркивается, что интерес делового сообщества к четырехдневной рабочей неделе продолжает снижаться, что, по мнению авторов исследования, создает явный контраст с растущей популярностью этой идеи среди населения. Наиболее активное обсуждение данного вопроса, как напоминают аналитики, происходило в период пандемии, но и тогда три четверти компаний не рассматривали такую возможность.
