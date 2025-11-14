БПЛА атаковали гражданскую инфраструктуру в Саратове
14 ноября 2025 в 08:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Украина совершила очередной налет на российский регион. Под удар вражеских беспилотников попала Саратовская область. В регионе поврежден гражданский объект из-за попадания дрона ВСУ. Об инциденте сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
