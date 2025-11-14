В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в пяти аэропортах ввели ограничения: карта атак БПЛА 14 ноября

Средства ПВО отразили атаку над семью регионами России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО отразили масштабную атаку украинских беспилотников в ночь на 14 ноября. По данным Минобороны России, уничтожено 34 БПЛА самолетного типа над различными регионами страны. Наибольшее количество дронов сбито над территорией акваторией Черного моря — 14 единиц.

В течение ночи воздушная тревога была объявлена в девяти субъектах Российской Федерации, включая Республику Крым и причерноморские территории. Особенно сложная оперативная обстановка сохраняется в приграничных областях, где продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». В ряде регионов, включая Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, зафиксированы прямые попадания беспилотников в гражданскую инфраструктуру. Карта атак беспилотников ВСУ — в материале URA.RU.





Условные обозначения Фото: URA.RU

Более 30 дронов сбито над Россией

«С 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа» — сообщает Минобороны России в telegram-канале. Были сбиты дроны над следующими регионами:

над акваторией Черного моря — 14;

над Белгородской областью — девять;

над Республикой Крым — четыре;

над Воронежской областью и Ростовской областью — три;

над Курской областью — один.

Краснодарский край

В Новороссийске произошла массированная атака, в результате которой была повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис». Также пострадали береговые сооружения порта и одно гражданское судно. Фрагменты БПЛА упали на жилые кварталы, повреждены как минимум четыре многоквартирных дома. По предварительным данным, трое членов экипажа получили травмы и находятся в медицинском учреждении. Информация предоставлена экстренными службами.

Пожар на нефтебазе на перевалочном комплексе «Шесхарис» полностью ликвидирован, сообщили в экстренных службах. В операции по ликвидации возгорания были задействованы значительные силы: 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, а также 76 сотрудников и 23 единицы специализированной техники МЧС России. Отмечается, что на самом объекте пострадавших нет.

В многоквартирных домах выбиты стекла, имеются повреждения конструкций. В настоящее время ведется работа по оценке ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим жителям.

Воронежская область

Силами ПВО уничтожены три беспилотника над территорией региона. Обломки одного из БПЛА повредили крышу частного дома и автомобиль. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории области, включая Воронеж, Нововоронеж и несколько районов, сообщил в своем telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Севастополь

Силы ПВО уничтожили семь воздушных целей над Севастополем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Системы ПВО уничтожили семь воздушных целей при отражении атаки. По предварительной информации, объекты инфраструктуры не пострадали. Власти призвали жителей не снимать работу ПВО и доверять только официальной информации.

Волгоградская область

Успешно отражена атака БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

Саратовская область

Зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры в результате атаки БПЛА. На месте работают оперативные службы. Ранее поступала информация об угрозе беспилотников, сообщил в telegram-канале Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Донецк

Удар БПЛА по многоэтажному дому в Ленинском районе привел к повреждениям квартир с 11 по 15 этажи. Также пострадало остекление трех соседних домов. На месте обнаружены фрагменты беспилотника самолетного типа. Накануне ВСУ атаковали школу в центре города 50-килограммовым взрывным устройством.

Ростовская область

Силы ПВО отразили атаку в шести районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Усть-Донецком, Боковском и Миллеровском. Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется.

Режим «Беспилотная опасность»

В Татарстане режим действует с 22:40 (по мск), в Пермском крае — с 03:30 (по мск). Все экстренные службы приведены в полную готовность. В связи с этим для аэропортов Казани и Нижнекамска был объявлен режим «Ковер».

Ограничения в аэропортах