В мире

Европа

В ЕС нашли новый способ «повлиять» на Путина по теме Украины

UOL: Евросоюз хочет задействовать контакты Лулы да Силвы с Путиным для Украины
14 ноября 2025 в 08:43
Путин находится в дружественных отношениях с главой Бразилии

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Страны Евросоюза оказывают давление на президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, чтобы добиться его содействия в переговорах по Украине с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает один из бразильских порталов со ссылкой на дипломатов. События разворачиваются на фоне климатического саммита в Белене, на севере Бразилии.

По данным UOL, представители ЕС «потребовали от Лулы да Силвы решительных действий для прекращения конфликта» на Украине. В ответ бразильский лидер выразил готовность содействовать мирному урегулированию, но подчеркнул, что обсуждать шаги по его достижению целесообразнее на предстоящем саммите Группы двадцати в ЮАР.

Источники в МИД Бразилии указывают, что европейские страны рассчитывают на хорошие личные отношения между Лулой да Силвой и Путиным. В качестве примера дружеских связей дипломаты упомянули визит бразильского лидера в Москву в мае, когда он стал гостем на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По итогам визита президент Бразилии раскритиковал страны Европы за отказ присутствовать на памятных мероприятиях в российской столице.

Ранее руководитель администрации Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва говорил, что рассматривает себя в качестве друга президента России Владимира Путина. Кроме того, он не раз заявлял о своей готовности способствовать урегулированию ситуации на Украине и достижению мира.

