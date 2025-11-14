В суде по делу редактора URA.RU Аллаярова допросят полицейских

Денис Аллаяров был задержан 5 июня Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга 14 ноября состоится очередное слушание дела свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова, который почти шесть месяцев находится в СИЗО. На слушание вызваны три свидетеля — корреспондент агентства Сергей Бодров и два полицейских — коллеги родного дяди Аллаярова Андрея Карпова, который дал показания против племянника о даче «взятки». Сам Карпов намерен тоже явиться на процесс.

Бодров и сотрудники дежурной части десятого отдела полиции Сизиков и Ревнивцев будут допрошены судом по делу Аллаярова в качестве свидетелей. Ранее в суде уже давали показания другие коллеги Дениса — главный редактор агентства Диана Козлова и журналист Анна Салымская.

Кроме того, 14 ноября в суд может прийти и сам Карпов — об этом он заявил URA.RU на прошлом заседании по своему делу. «Конечно, планирую [прийти]», — сказал бывший начальник УгРо. Сдержит ли он свои слова — большая интрига, ведь на прошлые суды к своему племяннику Карпов не являлся. Тогда причиной называлась большая загруженность его адвоката, который был занят в других процессах.

По некоторым мнениям, это могло быть специальной тактикой, чтобы избежать неприятных моментов. Первого — посмотреть Денису, которому он приходится еще и крестным, в лицо. Второго — не встречаться с прессой. Третьего — отсрочить допрос в суде, который станет для Карпова серьезным испытанием. Как известно, экс-полицейский, обвиняемый по трем статьям уголовного кодекса, в том числе о коррупции, заключил сделку с правоохранительными органами в надежде на более мягкий приговор. Если состоятельность его показаний в суде не подтвердится, сделка может быть отменена. И приговор, соответственно, будет суровей.

Инсайдеры агентства допускают, что готовящийся визит в суд 14 числа тоже может быть хитрым ходом экс-полицейского. «Если Карпов вдруг появится в суде, это станет неожиданностью для защиты Аллаярова. Такой способ используется, чтобы застать защиту врасплох», — объяснил источник, погруженный в тему.

Денис Аллаяров был задержан 5 июня по подозрению в передаче «взятки» дяде, Андрею Карпову. В деле нет доказательств вины редактора, кроме слов родственника.

Денис признает, что получал от дяди информацию о криминальных событиях в Екатеринбурге, но категорически отрицает, что платил за нее. «Я просто выполнял свою журналистскую работу — работал с источником. В материалах нет ни одного реального доказательства того, что я передавал деньги Карпову. Все по-прежнему строится исключительно на его словах. Считаю, что нет оснований полгода держать меня в СИЗО по обвинению, которое я считаю надуманным. Оно построено на словах только одного человека, который ищет способы избежать тюремного заключения по большому уголовному делу», — объяснил он.