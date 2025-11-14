ВСУ атаковали шесть районов Ростовской области
14 ноября 2025 в 08:48
Украина атаковала приграничный регион на юге России. Вражеские беспилотники совершили массированный налет на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Дроны были уничтожены в шести районах города, уточнил губернатор.
